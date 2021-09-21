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Мэр Москвы присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 14:21
Общество
Мэр Москвы присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 21 сентября. Расположенному недалеко от заповедника «Коломенское» парку «Садовники» присвоили имя второго мэра Москвы Юрия Лужкова.

Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение градоначальник принял по случаю 85-летия со дня рождения экс-мера столицы России.

«Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование «Парк имени Ю. М. Лужкова», — сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый парк на Павелецкой площади. Там скоро завершится строительство подземного торгового комплекса. Планируется, что крыша ТЦ станет частью парковой зоны.

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