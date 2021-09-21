Облачная погода с дождем ожидается в Москве 21 сентября

Москва, 21 сентября. Дождь, облачность и до +9 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Климатические условия в столице определяются влиянием ненастного европейского циклона. Он принесет в Москву дожди и облачную погоду 21 сентября. В Подмосковье ожидается от +5 до +10 градусов. Скорость восточного ветра составит пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 745 мм ртутного столба.

«Ничего нового. Мы остаемся под влиянием все того же дождливого, ненастного европейского циклона», — добавил Леус в комментарии РИА Новости.

Водителей в Московской области накануне призвали быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во второй половине недели в столичном регионе ожидается потепление до +13 градусов.