Массовая авария парализовала движение на юге Москве

Москва, 20 сентября. Департамент транспорта Москвы сообщил о столкновении восьми машин на Каширском шоссе.
ДТП произошло на пересечении шоссе с Каспийской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал.
Движение в сторону Московской области свободно на одной полосе из пяти. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте наблюдается затор длинной около километра. ДТП произошло в правом ряду.
Ранее пять автомобилей столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве. Очевидцы ДТП рассказали, что лихач влетел в пространство между рядами автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.