Массовая авария парализовала движение на юге Москве

Москва, 20 сентября. Департамент транспорта Москвы сообщил о столкновении восьми машин на Каширском шоссе.

ДТП произошло на пересечении шоссе с Каспийской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение в сторону Московской области свободно на одной полосе из пяти. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте наблюдается затор длинной около километра. ДТП произошло в правом ряду.

Ранее пять автомобилей столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве. Очевидцы ДТП рассказали, что лихач влетел в пространство между рядами автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.