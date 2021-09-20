Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 00:11
00:02
Общество
Политолог Батурин объяснил результаты думских выборов, которые показал Крым
23:55
Политика
ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией
23:47
Общество
Минюст предложил зачислять в срок отбытия наказания время этапирования осужденных
23:34
Экономика
«Газпром» на неделю приостановит трубопровод в Китай для планового обслуживания
23:25
Политика
Американские военные атаковали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии
23:13
Политика
Пентагон заявил об отсутствии террористической угрозы со стороны Кабула
23:01
Происшествия
Итальянский заключенный открыл стрельбу из доставленного беспилотником оружия
22:58
Происшествия
Массовая авария парализовала движение на юге Москве
22:31
Политика
Байден объявит о переходе США к этапу интенсивной дипломатии на ГА ООН
22:20
Технологии
Google разработал новый смартфон с гибким экраном
Все новости

Массовая авария парализовала движение на юге Москве
Происшествия
Массовая авария парализовала движение на юге Москве
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 20 сентября. Департамент транспорта Москвы сообщил о столкновении восьми машин на Каширском шоссе.

ДТП произошло на пересечении шоссе с Каспийской улицей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение в сторону Московской области свободно на одной полосе из пяти. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте наблюдается затор длинной около километра. ДТП произошло в правом ряду.

Ранее пять автомобилей столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве. Очевидцы ДТП рассказали, что лихач влетел в пространство между рядами автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Массовая авария парализовала движение на юге Москве
москва дтп каширское шоссе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru