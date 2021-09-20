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В Новой Москве спасатели вывели из леса потерявшихся грибников
Общество
В Новой Москве спасатели вывели из леса потерявшихся грибников
Global Look Press  /  Julian Stratenschulte/dpa

Москва, 20 сентября. Спасатели помогли потерявшимся грибникам выйти из леса в Новой Москве. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности региона.

Мужчина и женщина заблудились в лесу недалеко от деревни Товарищево. С помощью навигатора спасателям удалось оперативно установить местонахождение грибников. Через некоторые время с момента начала поисков их вывели из леса.

Самым оптимальным временем для сбора многих видов грибов является конец августа и начало сентября. Однако прежде чем идти в поход, необходимо правильно подготовиться, пишет РИАМО. Например, взять с собой средства связи, небольшой рюкзачок с предметами первой необходимости.

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