Вильфанд объяснил причину мощных ливней в Москве

Москва, 20 сентября. Мощные ливни и усиление ветра наблюдаются в Москве. Причину непогоды объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ухудшение погодных условий в российской столице связано с одновременным образованием циклона и антициклона. На юге европейской части России сформировался глубокий циклон, а на север территории пришел выраженный антициклон.

Сильные порывы ветра обусловлены прохождением фронтального раздела. В связи с этим формируются условия, которые приводят к затоку воздухе как с востока, так и с северо-востока, объяснил Вильфанд.

Главное управление МЧС России по Москве со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета ранее предупредило об усилении ветра и сильных ливнях в столице в ближайшие часы. Погодные условия сохранятся до 10:00 21 сентября. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.