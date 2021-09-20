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Синоптик Позднякова призвала москвичей забыть о бабьем лете
Общество
Синоптик Позднякова призвала москвичей забыть о бабьем лете
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 20 сентября. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая ожидает жителей столицы в ближайшую неделю.

По словам специалиста, на территории российской столицы в ближайшее время не предвидится волн тепла. К климатической норме температура воздуха сможет приблизиться лишь к концу месяца.

«О бабьем лете однозначно надо забыть, потому что после дня осеннего равноденствия ни о каком бабьем лете разговора не может и быть», — сообщила Позднякова в беседе с «Ридус».

Синоптик добавила, что за 21 и 22 сентября в Москве и Подмосковье может выпасть месячная норма осадков. До четверга столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +5...+7 градусов, а в ночные +4...+6 градусов.

МЧС предупредило о порывистом ветре в ближайшие часы в Москве. Ухудшение погодных условий прогнозируется с сохранением до 21 сентября.

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