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Глава Дептранса Ликсутов анонсировал тест Face Pay на всех линиях метро Москвы
Общество
Глава Дептранса Ликсутов анонсировал тест Face Pay на всех линиях метро Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 20 сентября. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объявил о старте пилотного проекта по оплате проезда «лицом» Face Pay с участием пассажиров.

Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Он объяснил, что к системе уже подключены последние пять линий метро и начинается финальный этап тестирования.

«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе», — рассказал Ликсутов.

Он объявил, что сейчас производится набор участников проекта. Чтобы присоединится к тестированию, необходимо подать онлайн-заявку. При применении сервиса Face Pay в будущем будут предоставляться скидки. Система скидок находится в разработке.

Как ранее сообщалось, строительство и реконструкция еще десяти станций метро в Москве завершатся до конца года. На данный момент идет строительство новых веток, в числе которых Троицкая, Бирюлевская и другие.

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