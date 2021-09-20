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МЧС предупредило о порывистом ветре в ближайшие часы в Москве

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 12:57
Общество
МЧС предупредило о порывистом ветре в ближайшие часы в Москве
pixabay.com

Москва, 20 сентября. Усиление ветра ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз специалистов Росгидромета.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в ближайший час с сохранением до 21 сентября. По данным синоптиков, порывы ветра могут усиливаться до 17 метров в секунду, возможен дождь, говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи с такой погодой спасатели советуют горожанам соблюдать осторожность при нахождении на улице. Во время управления автомобилем рекомендуется снизить скорость и держаться на дистанции от впереди идущих транспортных средств. Машину лучше парковать вдали от деревьев. Также пешеходам важно избегать рекламные щиты и шаткие конструкции.

Гидрометцентр ранее спрогнозировал потепление до +13 градусов в Москве. Такая погода ожидается во второй половине недели.

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