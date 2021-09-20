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Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь
Общество
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь
pexels.com  /  Kaique Rocha

Москва, 20 сентября. Прошедшей ночью в Москве выпало около двадцати процентов месячной нормы осадков. Дожди сохранятся в столице до середины недели.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил москвичам, что за ночь 20 сентября на город обрушилась примерно одна пятая часть нормы осадков. По словам специалиста, сильные дожди прошли в Кашире — 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке выпало по 22 миллиметра осадков, а в Можайске — 23 миллиметра.

«В Москве выпало 12 миллиметров при норме для сентября 68 миллиметров, то есть чуть меньше, чем 20%», — отметил синоптик

Гидрометцентр прогнозирует потепление в Москве к четвергу до +15 градусов. При этом в первой части недели столица останется под влиянием холодной части циклона, передают синоптики.

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москва дождь осадки
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