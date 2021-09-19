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Собянин: явка избирателей на выборах в Москве составила около 50%

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 00:46
Политика
Собянин: явка избирателей на выборах в Москве составила около 50%
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 20 сентября. Явка россиян на выборах депутатов в Государственную думу VIII созыва в Москве составила около 50%. Об этом сообщил мэр города Серей Собянин.

Около 50% москвичей пришли отдать свой голос за кандидатов в Госдуму. Впервые в Москве в дистанционном электронном голосовании приняли участие два миллиона человек.

Собянин поблагодарил членов партии «Единая Россия» за обход столичных микрорайонов и дворов. Мэр Москвы выразил надежду, что ЕР одержат победу на выборах. Также он отметил работу наблюдателей и штаба общественной поддержки, которые обеспечивали честность голосования.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее прокомментировала прошедшие выборы депутатов в Госдуму. По ее словам, они продемонстрировали состоятельность российского избирательного законодательства.

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