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Московские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 17:22
Общество
Московские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника
pixabay.com  /  maraisea

Москва, 19 сентября. Сын заблудившегося жителя Москвы обратился в оперативные службы. Он рассказал, что его отец ушел в лес по грибы, однако не вернулся с наступлением темноты.

Сын объяснил спасателям, что ему поступил телефонный звонок от отца, который сообщил, что заблудился и попросил о помощи. После этого грибник развел костер и остался в лесу ждать подмоги, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

На его поиски незамедлительно выдвинулись оперативные службы столицы. Это произошло вблизи деревни Каменка Роговского поселения. Поиском мужчины занялись кинологические службы, спасатели и смена, которая дежурила в Московском авиацентре. Вскоре мужчину удалось разыскать. Специалисты вернули его домой к семье.

В Красноярском крае ранее успешно завершились поиски двух заблудившихся в лесу грибников. По данным полицейских, 72-летняя женщина и 70-летний житель города Назарово ушли в лес за грибами, однако поняв, что они заблудились, пансионеры обратились за помощью в экстренные службы.

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