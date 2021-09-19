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Москвичей в понедельник ожидает сильнейший ливень за 73 года

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 13:01
Общество
Москвичей в понедельник ожидает сильнейший ливень за 73 года
pixabay.com

Москва, 19 сентября. Синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что к началу рабочей недели в Москве ожидается сильный ливень, который принесет в регион большое количество осадков.

Сильнейший ливень, который специалисты не наблюдали более 73 лет, ожидается в Москве в понедельник, 20 сентября. В этот день в городе может выпасть до 21 мм осадков, передает РИА Новости со ссылкой на заявления синоптика центра погоды «Фобос».

Как ранее сообщалось, в воскресенье, 19 сентября, в российской столице ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха днем прогреется от +9 до +11 градусов. Однако к ночи специалисты Гидрометцентра России обещают похолодание до +3...+5 градусов.

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