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Художница и участница ВОВ Нина Квитницкая умерла на 102-м году жизни
Общество
Художница и участница ВОВ Нина Квитницкая умерла на 102-м году жизни
pxhere.com

Москва, 19 сентября. Ушла из жизни почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая. Ей был 101 год.

Квитницкая скончалась в своей квартире в Брюсовом переулке в российской столице. Предварительная причина смерти известна. Художница могла умереть из-за острой сердечно-сосудистая недостаточности. Дата и место прощания с Квитницкой пока не названы.

Женщина участвовала в Великой Отечественной войне. Квитницкая входила в число почетных членов Союза художников СССР. Работы художницы популярны, они хранятся в нескольких известных музеях.

Известный приморский поэт и общественный деятель Иван Шепета скончался во Владивостоке в возрасте 65 лет. Месяц назад он перенес инсульт, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщал корреспондент ФАН.

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смерть художница квитницкая
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