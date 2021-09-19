Художница и участница ВОВ Нина Квитницкая умерла на 102-м году жизни

Москва, 19 сентября. Ушла из жизни почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая. Ей был 101 год.

Квитницкая скончалась в своей квартире в Брюсовом переулке в российской столице. Предварительная причина смерти известна. Художница могла умереть из-за острой сердечно-сосудистая недостаточности. Дата и место прощания с Квитницкой пока не названы.

Женщина участвовала в Великой Отечественной войне. Квитницкая входила в число почетных членов Союза художников СССР. Работы художницы популярны, они хранятся в нескольких известных музеях.

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