Более 150 тысяч москвичей проголосовали дома на выборах в Госдуму

Москва, 19 сентября. Жителям Москвы сообщили, сколько человек в столице отдали свой голос на выборах в Государственную Думу онлайн из дома.

Число москвичей, проголосовавших таким способом, назвал руководитель Общественного штаба палаты по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. По словам главы органа, на дому проголосовала всего 151 тысяча местных жителей, передает РИА Новости.

«Напомню, что у нас заявлений 220», — отметил Венедиктов.

По решению Центральной избирательной комиссии голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Также на это время назначены региональные и муниципальные выборы депутатов.

Информационные ресурсы Центризбиркома в третий день голосования на выборах в Госдуму работают в штатном режиме. Каких-либо серьезных инцидентов на фоне избирательного процесса зафиксировано не было.