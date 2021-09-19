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Аршавин заявил о глобальном кризисе «Спартака»
Спорт
Аршавин заявил о глобальном кризисе «Спартака»
Prt Scr youtube.com  /  Геннадий Орлов

Москва, 19 сентября. Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что московский «Спартак» оказался в глубоком кризисе.

Такие выводы Аршавин сделал накануне матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и столичным ЦСКА. Встреча команд состоится 20 сентября.

«Даже если «Спартак» победит, это будет вспышка. Никто сейчас не представляет, как из этого кризиса выходить», — отметил директор департамента развития молодежного футбола в академии «Зенита», передает «Матч ТВ».

В турнирной таблице чемпионата России московский «Спартак» занимает восьмое место с десятью очками. ЦСКА находится на девятой строчке, отставая от соперников по дополнительным показателям.

Ранее национальная команда России выразила слова благодарности своему бывшему тренеру Гусу Хиддинку. Многие болельщики связали лучшие выступления сборной именно с периодом работы нидерландского специалиста.

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