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Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 19 сентября
Общество
Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 19 сентября
Агентство городских новостей Москва

Москва, 19 сентября. Жителям Москвы сообщили о погодных условиях в столице в это воскресенье. Небо в городе затянет облаками, выпадут небольшие осадки.

Синоптики рассказали москвичам, какую погоду стоит ожидать 19 сентября. Температура воздуха в столице днем составит от +9 до +11 градусов. К ночи специалисты обещают похолодание до +3..+5 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Как отметили эксперты, ветер в столице будет северного и северо-западного направления со скоростью до 10 метров в секунду. Местами могут возникнуть порывы до 17 метров. Атмосферное давление сохранится в диапазоне 752 мм ртутного столба. Также, согласно прогнозу, в Москве ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптик Александр Колесов спрогнозировал дожди в Петербурге во второй половине октября. Заморозки, которые придут на территорию Ленобласти, не грозят жителям Северной столицы в ближайшее время.

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Все новости / Общество / Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 19 сентября
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