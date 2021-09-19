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ФАН сообщил о повреждении вагонов в московском метрополитене

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 08:27
Происшествия
ФАН сообщил о повреждении вагонов в московском метрополитене
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 19 сентября. Примерно в 00:40 на участке московского метрополитена между станциями Технопарк и Автозаводская у вагонов поезда оказались разбиты стекла. Об этом сообщил источник ФАН.

По предварительной версии, стекла были повреждены ударом тяжелого предмета. Не исключено, что в этом замешаны хулиганы. Точная причина происшествия не установлена.

Поврежденным оказались окна двух вагонов. Среди пассажиров пострадавших не выявлено. Все они были высажены на ближайшей станции, а поезд направился в депо для оценки ущерба и выяснения обстоятельств случившегося. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

В Новосибирске 3 сентября у пассажирского автобуса лопнуло стекло. В результате инцидента порезы получил один из пассажиров общественного транспорта.

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москва метро общественный транспорт разбитые стекла
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