ФАН сообщил о повреждении вагонов в московском метрополитене

Москва, 19 сентября. Примерно в 00:40 на участке московского метрополитена между станциями Технопарк и Автозаводская у вагонов поезда оказались разбиты стекла. Об этом сообщил источник ФАН.

По предварительной версии, стекла были повреждены ударом тяжелого предмета. Не исключено, что в этом замешаны хулиганы. Точная причина происшествия не установлена.

Поврежденным оказались окна двух вагонов. Среди пассажиров пострадавших не выявлено. Все они были высажены на ближайшей станции, а поезд направился в депо для оценки ущерба и выяснения обстоятельств случившегося. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

В Новосибирске 3 сентября у пассажирского автобуса лопнуло стекло. В результате инцидента порезы получил один из пассажиров общественного транспорта.