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Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе
Общество
Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе
pexels.com  /  Adrianna Calvo

Москва, 18 сентября. Грядущий понедельник может стать самым дождливым днем недели в Москве, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В начале следующей недели погода в Москве будет находиться под влиянием циклона «Роланд». Его действие жители города начнут ощущать на себе уже в воскресенье, отметил Леус.

«Небо постепенно затянут облака, после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев. В воскресенье в Москве уже не выше +11. Понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели», — цитирует его РИА Новости.

Не менее сложная погода ожидает также и жителей Ленобласти в ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, в регионе в ночь с 18 на 19 сентября ожидаются сильные заморозки. Столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля.

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синоптик дождь леус
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