Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро

Москва, 18 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской».

Строительство трех участков БКЛ завершили в Москве в течение последней недели. Технический пуск третьего южного участка состоялся 18 сентября. Пассажирское движение планируется открыть после окончания пусконаладочных работ, передает слова Собянина ТАСС.

«Мы последовательно, шаг за шагом идем к тому, чтобы завершить этот большой проект. Благодарю строителей», — сказал мэр.

До конца 2021 года планируется открыть пассажирское движение на участке БКЛ «Мневники» — «Каховская» и завершить строительство и реконструкцию ряда других объектов столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы мэра.