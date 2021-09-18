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Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 16:09
Общество
Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 18 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской».

Строительство трех участков БКЛ завершили в Москве в течение последней недели. Технический пуск третьего южного участка состоялся 18 сентября. Пассажирское движение планируется открыть после окончания пусконаладочных работ, передает слова Собянина ТАСС.

«Мы последовательно, шаг за шагом идем к тому, чтобы завершить этот большой проект. Благодарю строителей», — сказал мэр.

До конца 2021 года планируется открыть пассажирское движение на участке БКЛ «Мневники» — «Каховская» и завершить строительство и реконструкцию ряда других объектов столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы мэра.

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