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Собянин посетил церемонию открытия центральной части парка на Павелецкой площади

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 14:52
Общество
Собянин посетил церемонию открытия центральной части парка на Павелецкой площади
wikipedia.org  /  Svetlov Artem / CC0

Москва, 18 сентября. Российский мэр Сергей Собянин открыл новый парк на Павелецкой площади. Там скоро завершится строительство подземного торгового комплекса.

Крыша ТЦ станет частью парковой зоны. Там появятся зоны отдыха, говорится на сайте столичного Стройкомплекса. В рамках реконструкции Павелецкой площади специалисты обновили трамвайные пути, поменяли схему движения транспорта, открыли фонтан.

Власти Москвы намерены запустить вторую очередь проекта в ближайшее время. К тому же запланировано благоустройство некоторых прилегающих к объекту территорий. Решение о строительстве на Павелецкой площади центра с паркингом принято еще в 1990-х. Работа в этом направлении стартовала только в начале 2000-х.

До конца года в Москве завершатся реконструкция и строительство еще десяти станций метрополитена. Сейчас метростроители заняты продлением существующих станций Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линий.

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москва собянин павелецкая площадь
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