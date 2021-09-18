Потолок станции метро «Воронцовская» БКЛ в Москве украсил Млечный Путь

Москва, 18 сентября. Монтаж подвесного 3D-потолка завершился на станции «Воронцовская» московского метро Большой кольцевой линии. Дизайн конструкции напоминает Млечный Путь.

Для изготовления потолка понадобилось 11 600 алюминиевых элементов, которые спроектировали в программе трехмерного моделирования. Вдохновением для архитекторов послужило прежнее название станции — «Калужская». В Калуге жил и работал основоположник космонавтики Константин Циолковский.

«Потолок собрали из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия. После того как подключат освещение, он будет напоминать Млечный Путь», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Жители посчитали, что две станции с одинаковым наименованием создают путаницу, поэтому платформу БКЛ переименовали в «Воронцовскую». Станция находится на глубине 27 метров, она будет иметь два вестибюля и пересадку на Калужско-Рижскую линию.

До конца 2021 года в Москве планируется завершить строительство и реконструкцию десяти станций метро. Будет проложено 17,5 километров тоннелей, заявил Бочкарев.