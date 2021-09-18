Гидрометцентр пообещал москвичам облачную погоду без осадков в субботу

Москва, 18 сентября. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье 18 сентября. Такой прогноз опубликовал в субботу Гидрометцентр России.

Днем в российской столице температура воздуха будет колебаться в пределах 11-13 градусов выше нуля, а в Московской области – от девяти до 14 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный и восточный со скоростью до десяти метров в секунду.

Ночью температура воздуха понизится до трех-пяти градусов выше нуля, а в Подмосковье приблизится к нулю – до одного-шести градусов тепла. В ночь на воскресенье может пройти небольшой дождь. Порывы ветра ожидаются до 17 метров в секунду.

Центр Европейской России настигнет прохладная и дождливая погода. Температуры будут соответствовать октябрьским значениям. С понедельника столбики термометра будут показывать от пяти до десяти градусов выше нуля.