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Автомобиль перевернулся после столкновения с остановкой на МКАД

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 03:02
Происшествия
Автомобиль перевернулся после столкновения с остановкой на МКАД
pixabay.com

Москва, 18 сентября. ДТП с участием одного автомобиля произошло на внутренней стороне 18 километра МКАД. Авария зафиксирована в ночь на субботу.

Предварительно установлено, что машина протаранила автобусную остановку, после чего опрокинулась на крышу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Движение по аварийному участку дороги осуществляется в штатном режиме. О состоянии водителя перевернувшейся машины не сообщается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

В Москве ранее вынесли приговор водителю Mercedes, который в марте этого года насмерть сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Авария с его участием произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда.

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