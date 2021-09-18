Автомобиль перевернулся после столкновения с остановкой на МКАД

Москва, 18 сентября. ДТП с участием одного автомобиля произошло на внутренней стороне 18 километра МКАД. Авария зафиксирована в ночь на субботу.

Предварительно установлено, что машина протаранила автобусную остановку, после чего опрокинулась на крышу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Движение по аварийному участку дороги осуществляется в штатном режиме. О состоянии водителя перевернувшейся машины не сообщается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

В Москве ранее вынесли приговор водителю Mercedes, который в марте этого года насмерть сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Авария с его участием произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда.