Миллион москвичей дистанционно проголосовали на выборах

Москва, 17 сентября. Участие в дистанционном голосовании приняли уже миллион жителей столицы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Всероссийские выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели могут исполнить свой гражданский долг на участках или отдать свой голос посредством электронного голосования. Дистанционный формат в 2021 году пользуется большой популярностью, обратили особое внимание в ЦИК.

Голосование началось в 08:00 по местному времени во всех городах России. Выборы в 2021 впервые проходят в трехдневном формате. Роспотребнадзор рекомендовал провести мероприятие в таком формате, чтобы рассредоточить поток избирателей на участках.