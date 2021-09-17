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Самые популярные имена для новорожденных в 2021 году назвали в московском ЗАГСе
Общество
Самые популярные имена для новорожденных в 2021 году назвали в московском ЗАГСе
pixabay.com

Москва, 17 сентября. Пресс-служба московского ЗАГСа назвала самые популярные имена ля новорожденных в 2021 году. Ими стали Александр и София.

Второе место среди мужских имен занимает Максим, третье Михаил. В топе последние 20 лет регулярно появлялись такие имена как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил, Артем. В 2000 году было распространены имена Никита, Алексей, Андрей и Илья. В 2010 году москвичи стали чаще называть сыновей Егор и Кирилл. В 2021 году популярность приобрели имена Марк и Матвей.

Имя София в 2010 году занимало девятое место, а с 2015 вырвалось на первое. Среди женских в 2021 году также лидирует Алиса, Ева, Виктория, Полина и Варвара, сообщает RT.

В Санкт-Петербурге сотрудники ЗАГСа назвали самые необычные имена, которые горожане давали новорожденным. Это Алтай, Густав, Милорад, Тео, Эдвард, Агнесса, Аксинья, Василиса, Жанна и Элла.

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