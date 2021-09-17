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Гидрометцентр спрогнозировал облачную и сухую погоду в Москве 17 сентября
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал облачную и сухую погоду в Москве 17 сентября
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 17 сентября. Сухая и прохладная погода ожидается на территории Москвы, заявили синоптики Гидрометцентра России.

Согласно данным метеорологов, в последний день рабочей недели на территории российской столицы сохранится сильная облачность. Температура воздуха в пятницу прогреется до 11-13 градусов тепла, добавили в Гидрометцентре.

«В ночь на субботу температура опустится до 0 градусов», — отметили они.

Аналогичная погода сохранится также и на территории Подмосковья. Согласно данным синоптиков, воздух в Московском регионе прогреется др +8...+13 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до –4 градусов.

Гребень антициклона с севера определит погоду в Петербурге в пятницу. В течение дня в городе установится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, отметил Михаил Леус. Столбики термометров покажут не более 12 градусов тепла.

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погода гидрометцентр похолодание
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