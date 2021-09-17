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Портал дистанционного голосования в Москве попал под DDOS-атаки

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:40
Общество
Портал дистанционного голосования в Москве попал под DDOS-атаки
pixabay.com  /  Khusen Rustamov

Москва, 17 сентября. DDOS-атаки на портал дистанционного голосования зафиксировали в Москве, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

Портал дистанционного голосования в Москве подвергся небольшим DDOS-атакам. В настоящее время система работает в штатном режиме, отметил руководитель штаба.

«У нас одновременно идут DDOS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», — передает слова Венедиктова РИА Новости.

Выборы в Госдуму в 2021 году проходят 17–19 сентября. Одновременно с этим мероприятием состоятся региональные и муниципальные выборы. Дистанционное голосование пройдет в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Мурманской, Ярославской и Ростовской областях и в Севастополе.

Голосование в столице началось штатно без нарушений, рассказал глава горизбиркома Москвы Юрий Ермолов. К работе приступили более 46 тыс. членов участковых избирательных комиссий.

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