Ежесекундно в систему онлайн-голосования в Москве поступают около 50 тысяч запросов

Москва, 17 сентября. Платформа для дистанционного электронного голосования в Москве принимает около 50 тысяч запросов каждую секунду.

Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов уточнил, что активнее на данный момент голосуют избиратели по выборам в Мосгордуму.

«Выстраивается очередь для обработки, всем показывают «часики», но мы так и ожидали», — сказал Алексей Венедиктов.

Онлайн-голосование проходит на портале мэра и правительства Москвы. Явка на довыборы депутатов Мосгордумы за первый час превысила 4,3%.

Выборы в Госдуму продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. В Москве также проходят довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Ранее сообщалось, что первый день голосования на парламентских выборах начался в российской столице. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.