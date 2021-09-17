Выборы депутатов Госдумы начались в Москве

Москва, 17 сентября. Первый день голосования на парламентских выборах начался в российской столице.

Избиратели собираются на участках, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Москвичи так же, как и в других регионах страны, смогут голосовать в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Такие меры были введены из-за пандемии COVID-19, чтобы обезопасить граждан от скопления на участках.

Голосующие получат бюллетени с перечнями кандидатов, на которых отметят своего фаворита. Результаты голосования станут известны утром 20 сентября. Избирательные участки будут работать все три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В преддверии начала голосования президент России Владимир Путин обратился к гражданам, призвав их ответственно отнестись к выборам в Госдуму, чтобы туда пришли авторитетные и деятельные люди, готовые выполнять свои обещания. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.