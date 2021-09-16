В Солнечногорске спасительница девочки станет сотрудником полиции

Москва, 16 сентября. Две жительницы Солнечногорска спасли девочку от нападения неизвестного мужчины. Одна из них решила пойти на службу в полицию города.

Инцидент произошел 11 сентября на территории микрорайона Рекинцо. Женщина увидела из окна, как мужчина тащит за угол дома ребенка, и сообщила об этом своей родственнице, которая находилась в квартире.

Вторая девушка оперативно бросилась на помощь школьнице. Она догнала преступника, после чего девочка вырвалась из его рук и бросилась навстречу спасительнице. Увидев девушку, злоумышленник испугался и сбежал с места происшествия.

Через некоторое время жительница Подмосковья вместе с несовершеннолетней обратилась в полицию. Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина без постоянного места жительства. Стражи порядка его задержали.

Героини получили благодарственные письма. Одну из местных жительниц пригласили на работу в правоохранительные органы города Солнечногорск. Она с радостью приняла это предложение.