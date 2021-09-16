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ФАН опубликовал фото сбежавшей в Домодедово собаки Евы

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 13:30
Общество
ФАН опубликовал фото сбежавшей в Домодедово собаки Евы
Пресс-службы Домодедово

Москва, 16 сентября. Федеральное агентство новостей публикует фотографию собаки Евы, которая сбежала в аэропорте Домодедово из багажного отделения самолета.

В поисковой группе были задействованы около 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников Домодедово. Для поимки животного специалисты даже разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы.

Это сработало: собака вышла к переноске, после чего сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали и поймали ее. Беглянку покормили, сейчас она чувствует себя хорошо и ждет воссоединения с членами семьи.

ФАН опубликовал фото сбежавшей в Домодедово собаки Евы
Пресс-службы Домодедово  / 

Эта история началась несколько дней назад, когда семья Екатерины Безручко собиралась на отдых в Республику Крым. Собаку доверили работникам Домодедово, чтобы она долетела в багажном отсеке. Однако по прибытии на место животного там не оказалось. Ева вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет.

Несколько раз питомца замечали на территории аэровокзального комплекса. Однако в чужие руки она не давалась, а хозяевам вход был воспрещен, поскольку эта зона является закрытой. Но благодаря совместным усилиям хозяев Евы и сотрудников воздушной гавани, животное все-таки получилось поймать.

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домодедово фото аэропорт собака ева
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