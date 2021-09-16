Строительство и реконструкция еще десяти станций метро в Москве завершатся до конца года

Москва, 16 сентября. Строительство и реконструкцию десяти станций московского метрополитена, а также 17,5 километра тоннелей планируют завершить к концу текущего года.

Только с начала 2021 года было запущено 4,6 километра линий и две станции — «Народное Ополчение» и «Мневники». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В оставшиеся месяцы года планируется достроить 17,5 километра линий и девять станций на Большой кольцевой линии, а также открыть одну станцию после реконструкции», — подчеркнул он.

На данный момент ведутся строительные работы по продлению уже существующих станций Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линий. Кроме того, идет строительство новых веток, в числе которых Троицкая, Бирюлевская и другие.

Как стало известно ранее, почти завершено строительство пересадки между станциями БКЛ и «Проспектом Вернадского». Монтаж железобетонных конструкций окончен более чем на 80%.