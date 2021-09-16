Аренда офисов подорожала в Москве

Москва, 16 сентября. Повышение арендных ставок и сокращение объемов пустующих офисов наблюдается в основных районах Москвы, сообщили аналитики компании Knight Frank.

Эксперты изучили ситуацию в четырех деловых районах столицы — «Москва-Сити», Белорусском, Павелецком и Ленинградском кластерах. Они пришли к выводу, что в сентябре спрос на офисные помещения в городе вырос.

Вместе с этим выросли и арендные ставки. По сравнению с январем 2020 года стоимость аренды в «Москва-Сити» выросла на 5,4%, до 38 079 рублей за квадратный метр в год, не считая операционные расходы и НДС. В Павелецком деловом районе ставки увеличились на 0,2%, до 35 199 рублей, а в Белорусском незначительно снизились до 37 624 рубля.

Наибольший объем свободных площадей остается в Ленинградском деловом районе. Там стоимость аренды в целом осталась на прежнем уровне. Снять офисное помещение класса А в настоящий момент стоит около 30 тысяч рублей за квадратный метр в год.

«Дальнейшее развитие этих деловых районов будет зависеть от того, насколько удастся реализовать заявленные девелоперами проекты, учитывая значительный рост стоимости строительства и материалов», — рассказала директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

Эксперты рынка недвижимости ранее назвали российские города с самой дорогой арендой офисов. По их данным в первой половине 2021 года в крупных городах отмечается активный рост ставок.