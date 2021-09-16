Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:11
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Моросящий дождь и до плюс 11 градусов тепла прогнозируется в Москве 16 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Облачная погода с кратковременными прояснениями обусловлена слабым влиянием циклона. Ветер будет дуть с порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, в Подмосковье — 7-12 градусов тепла.

По словам Тишковеца, такие температурные показатели составляют на пять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление в регионе будет на уровне 750 мм ртутного столба.

Недавно, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о вероятности бабьего лета в городе. По его словам, шансы на последнюю в этом году теплую погоду еще есть. Она может прийти в Северную столицу вплоть до середины октября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
погода москва прогноз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru