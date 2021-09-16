Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября

Москва, 16 сентября. Моросящий дождь и до плюс 11 градусов тепла прогнозируется в Москве 16 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Облачная погода с кратковременными прояснениями обусловлена слабым влиянием циклона. Ветер будет дуть с порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, в Подмосковье — 7-12 градусов тепла.

По словам Тишковеца, такие температурные показатели составляют на пять градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление в регионе будет на уровне 750 мм ртутного столба.

Недавно, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о вероятности бабьего лета в городе. По его словам, шансы на последнюю в этом году теплую погоду еще есть. Она может прийти в Северную столицу вплоть до середины октября.