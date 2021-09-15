Мотоциклист и пассажирка серьезно пострадали при разрыве бензобака в Москве

Москва, 15 сентября. Мотоцикл загорелся в результате аварии с машиной «ГАЗель» на Садовом кольце. Во время происшествия серьезные ожоги получил мотоциклист и его пассажирка.

Инцидент случился примерно в 21:20. Авария произошла по адресу Смоленская площадь, дом 2. Мотоциклист врезался в «ГАЗель», в результате чего случился разрыв бензобака мотоцикла. После этого началось возгорание.

Происшествие стало причиной травм у мужчины 1990 года рождения и его пассажирки 1992 года рождения. По предварительной информации, медики доставили пострадавших в больницу. Сейчас на месте инцидента ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Правоохранители работают над обеспечением безопасности движения на этом участке. Специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства аварии.

Огонь недавно охватил автобус в Курортном районе Санкт-Петербурга. Информация о пожаре стала известно 15 сентября 02:21. Происшествие произошло по адресу улица Борисова, дом 8.