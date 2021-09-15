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Водитель сбил 11-летнего самокатчика на юго-западе Москвы
Общество
Водитель сбил 11-летнего самокатчика на юго-западе Москвы
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Водитель легкового автомобиля Chrysler сбил 11-летнего мальчика на электросамокате в Москве.

Инцидент произошел на выезде со двора на улице Гримау, возле дома №8. Водитель легковушки сбил ребенка на тротуаре.

Пострадавший ребенок с предварительным диагнозом «перелом бедренной кости» был госпитализирован. В отношении водителя проводится проверка. ФАН публикует видеозапись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель авто сбил отца с ребенком на самокате и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадали двое, в том числе ребенок.

Всего за шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 ДТП с электросамокатами, в которых погибли пять человек и 188 пострадали. Об этом сообщили в МВД России.

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