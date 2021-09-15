Собянин открыл две дороги в Новой Москве

Москва, 15 сентября. Две новые дороги открыли в Москве на территории ТиНАО. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Движение запустили на выезде из города Московский к станции метро «Филатов Луг» Сокольнической линии и связке между Киевским и Калужским шоссе. Собянин отметил, что участок дороги на выезде из Московского небольшой, но крайне важный.

«Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут — в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени», — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин также подчеркнул, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе стала шестой по счету. Раньше до появления этих дорог горожане могли перемещаться с одной магистрали на другую только через МКАД и «малую бетонку».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл первый участок велотрассы Москва — Санкт-Петербург. Маршрут проложили вдоль канала им. Москвы, а затем присоединят к одной большой велосипедной дороге.