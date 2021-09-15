В Москве открыли школу тренеров для начинающих волонтеров

Москва, 15 сентября. Ресурсный центр «Мосволонтер» открыл в столице России школу тренеров «Обучай». В ней будут готовить будущих наставников для волонтеров.

Занятия в новом учебном заведении будут проходить в очно-заочном формате в два потока: в сентябре и октябре. Первая группа ребят уже начала свое обучение, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства», — заявила глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Для слушателей лекций проведут вебинары по будням и очное обучение с интерактивными форматами работы по выходным. Встречи пройдут в течение двух недель — всего 8 занятий. После выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев.

Волонтеры Крыма спасли сибирячку с двумя детьми. Женщина осталась без средств к существованию и ей помогли добровольцы из организации «Добро Мира ― Волонтеры Крыма».