Экспертиза подтвердила нарушение ПДД студенткой, сбившей насмерть двоих детей в Москве

Москва, 15 сентября. Экспертиза подтвердила, что 19-летняя москвичка Валерия Башкирова, которая сбила детей на переходе на улице Авиаторов, нарушила правила дорожного движения.

Ранее правоохранители направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Девушке вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время фигурантка находится под стражей. По версии следствия, обвиняемая находилась за рулем иномарки и не уступила дорогу людям, переходящим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадали трое маленьких детей, двое из них скончались в больнице.