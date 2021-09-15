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Заморозки до −4 градусов ожидаются в Московской области с 16 сентября

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:51
Общество
Заморозки до −4 градусов ожидаются в Московской области с 16 сентября
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Ночные и утренние заморозки ожидаются в Московской области с 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным специалистов ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», прогнозируется похолодание до −2...0 градусов в ночные и утренние часы, местами температура может опускаться до −4 градусов. Такие погодные условия прогнозируются в период с 16 по 18 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее объявила об окончании бабьего лета в Москве. Однако теплая погода все еще может вернуться в город в конце сентября.

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