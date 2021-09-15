Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:53
11:51
Экономика
Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы
11:50
Общество
Безлимитная охота: нижегородцам разрешили отстреливать волков и енотовидных собак
11:50
Происшествия
Мужчина убил молотком соседа по даче во время пьяных посиделок в Подмосковье
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
Все новости
ЛДПР

Мужчина погиб в нелепом ДТП на северо-востоке Москвы
Происшествия
Мужчина погиб в нелепом ДТП на северо-востоке Москвы
pixabay.com  / 

Москва, 15 сентября. В столичной госавтоинспекции ФАН рассказали, что ранним утром в городе произошло ДТП с погибшим и пострадавшим.

Авария случилась в 5:35 у дома 112 на проспекте Мира. Там таксист на иномарке совершил мелкое ДТП. В салоне находился пассажир, они вместе после аварии вышли на проезжую часть. В этот момент на них наехал водитель другой легковушки.

«После чего он скрылся с места аварии, а водитель автомобиля такси от полученных травм скончался на месте ДТП», — рассказали ФАН в ГИБДД Москвы.

Добавим, что пассажир после дорожного инцидента был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики поставили ему несколько предварительных диагнозов: ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой руки и ребер.

Сотрудникам ГИБДД оперативно удалось обнаружить автомобиль, скрывшийся с места аварии. А вот водителя «Лады Приоры» в настоящее время ищут.

Ранее ФАН писал, что 14 сентября на востоке Москвы водитель иномарки Daewoo совершил наезд на переходившую дорогу женщину с ребенком. В результате аварии пострадал один человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина погиб в нелепом ДТП на северо-востоке Москвы
дтп жертвы авария
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru