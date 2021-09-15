Мужчина погиб в нелепом ДТП на северо-востоке Москвы

Москва, 15 сентября. В столичной госавтоинспекции ФАН рассказали, что ранним утром в городе произошло ДТП с погибшим и пострадавшим.

Авария случилась в 5:35 у дома 112 на проспекте Мира. Там таксист на иномарке совершил мелкое ДТП. В салоне находился пассажир, они вместе после аварии вышли на проезжую часть. В этот момент на них наехал водитель другой легковушки.

«После чего он скрылся с места аварии, а водитель автомобиля такси от полученных травм скончался на месте ДТП», — рассказали ФАН в ГИБДД Москвы.

Добавим, что пассажир после дорожного инцидента был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики поставили ему несколько предварительных диагнозов: ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой руки и ребер.

Сотрудникам ГИБДД оперативно удалось обнаружить автомобиль, скрывшийся с места аварии. А вот водителя «Лады Приоры» в настоящее время ищут.

Ранее ФАН писал, что 14 сентября на востоке Москвы водитель иномарки Daewoo совершил наезд на переходившую дорогу женщину с ребенком. В результате аварии пострадал один человек.