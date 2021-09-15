Москвичей ожидает облачная и дождливая погода в среду

Москва, 15 сентября. Специалисты Гидрометцентра России рассказали о погоде, которая ожидает жителей Москвы в среду, 15 августа. В регионе будет облачно и дождливо.

Согласно сообщениям специалистов, в среду на территории российской столицы будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождей.

В дневные часы столбики термометров будут указывать на отметку в +8...+10 градусов. Также, согласно прогнозу, ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление днем будет находиться в пределах 745 мм ртутного столба. Ночью давление немного вырастет и достигнет показателя в 749 мм.

Синоптики ранее предупредили о мощных ливнях в столичном регионе. Они ожидаются на следующей неделе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как ранее сообщалось, синоптики столичного метеобюро констатировали окончание бабьего лета в Москве. Однако в последние дни сентября теплая погода может вернуться в Москву.