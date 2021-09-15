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Подмосковью выделят 74 млн рублей на модернизацию библиотек и детских театров
Общество
Подмосковью выделят 74 млн рублей на модернизацию библиотек и детских театров
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Москва, 14 сентября. Современные библиотеки становятся все более функциональными, а потому нуждаются в модернизации. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить субъектам страны 1,9 млрд рублей на обновление библиотек, пополнение книжных фондов и покупку оборудования для детских театров. Московская область благодаря этому распоряжению получит 74 миллиона рублей. Из них 25 миллионов направят на модернизацию библиотек, 22,5 миллиона — на комплектование книжных фондов, 26,5 миллиона — на техническое оснащение детских театров. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

«Современные библиотеки — это уже больше чем просто место для чтения. Они становятся настоящими культурными центрами притяжения, где можно комфортно провести время с семьей и друзьями, посмотреть выставки, послушать лекции, концерты. Многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы подачи материалов, чтобы привлечь как можно больше молодежи», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области функционирует одна государственная библиотека и 932 муниципальных. Большинство из них находятся в сельской местности. Ежегодно их посещают около двух миллионов читателей.

Ранее ФАН рассказывал о необычном читальном зале в Калининграде. Его открыли у памятника Шиллеру — прямо под открытым небом.

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