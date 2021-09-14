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Гендиректор «Климовск Дез» заявил о непричастности сотрудника к отравлению арбузами

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:51
Происшествия
Гендиректор «Климовск Дез» заявил о непричастности сотрудника к отравлению арбузами
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Фирма-дезинфектор исключила связь отравления семьи с арбузом из «Магнита». Гендиректор компании утверждает, что сотрудник проводил дезинсекцию в магазине с соблюдением всех норм.

Генеральный директор фирмы «Климовск Дез», которая проводила санитарную обработку в магазинах сети «Магнит», считает, что его сотрудник не нарушил правила проведения дезинсекции, поэтому не имеет отношения к отравлению арбузами.

Он отметил, что работник распылил химические вещества в «Магните» на Совхозной улице по всем правилам безопасности на глазах у руководителя магазина.

Трагедия произошла 10 сентября. Семья поужинала арбузом, купленным в супермаркете и отравилась. В больницу попали три человека. Медики не смогли спасти жизнь 15-летней девочки и бабушки. Мать погибшего ребенка выжила. Позднее число пострадавших от отравления возросло до 11. Специалисты взяли на экспертизу арбуз и обнаружили в нем ядовитые вещества для травли насекомых. Полиция задержала сотрудника службы, который проводил обработку помещения на Совхозной.

Ранее СК показал видео дезинсекции, которая могла стать причиной смертельного отравления москвичек.

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