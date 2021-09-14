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Синоптики столичного метеобюро констатировали окончание бабьего лета в Москве
Общество
Синоптики столичного метеобюро констатировали окончание бабьего лета в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 14 сентября. Бабье лето в этом году было достаточно непродолжительным в Москве, заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В последние дни сентября теплая погода может вернуться в российскую столицу. Однако она уже не будет считаться бабьем летом из-за крайне холодных ночей, пояснила она.

«Ночи будут уже холодные — совершенно не летние, а настоящие сентябрьские. Дневная температура будет порядка 15 - 19 градусов тепла, что не является летней температурой», — цитируют ее РИА Новости.

В этом году бабье лето было крайне коротким. Это погодное явление задержалось в российской столице всего на четыре дня и закончилось в понедельник, отметила Позднякова.

В ближайшее время погода в столице России ухудшится. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о начале отопительного сезона.

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бабье лето синоптики похолодание
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