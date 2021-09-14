Указатели двух станций московского метро перевели на фарси и узбекский

Москва, 14 сентября. Таблички, указывающие направления на двух станциях метро Москвы, от которых идет транспорт к миграционному центру, перевели на фарси и узбекский языки.

Не так давно на станциях «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковая» Бутовской линии появились новые указатели с навигацией. Для удобства пассажиров их также перевели на фарси и узбекский языки, сообщает ТАСС.

«От этих станций метро ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово», — заявил сотрудник московского метро у стойки информации.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск станций западного участка Большой кольцевой линии московского метро. По его словам, в ближайшее время власти города запустят юго-западный участок БКЛ.

Активная модернизация происходит не только в Москве, но и в области. Согласно предварительным данным, в ближайшие пять лет в Подмосковье продолжатся работы по совершенствованию учреждений профессионального образования, сообщает «Подмосковье сегодня».