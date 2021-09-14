Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 14:33
14:33
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с изданием «Дни24»
14:29
Общество
Указатели двух станций московского метро перевели на фарси и узбекский
14:29
Происшествия
Суд признал законным арест московского стримера, напавшего с баллончиком на женщину
14:25
Армия
Аналитик NI спрогнозировал российскому истребителю Checkmate популярность на флоте
14:19
Происшествия
Мессенджер Telegram получил многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
14:15
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 5 млн рублей за публикацию запрещенного контента
14:13
Общество
Победитель US Open Медведев был рад поздравлениям Путина
14:11
Происшествия
Падение человека на пути привело к остановке движения по серой ветке московского метро
14:10
Происшествия
Насильника из Ленобласти могут направить на принудительное лечение
14:07
Общество
Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»
Все новости
ЛДПР

Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»
Общество
Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 14 сентября. Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» стартовал в Москве. Масштабное мероприятие, программа которого насчитывает более 40 спектаклей, продлится до 16 ноября.

В рамках фестиваля жители и гости столицы увидят балеты, музыкальные трагедии, оперы и оперетты, а также детские постановки и мюзиклы. На мероприятии выступят учащиеся московского РАТА-ГИТИСа, петербургского хорового училища имени М. Глинки и Новосибирского и Саратовского театральных институтов.

В этом году часть программы фестиваля «Видеть музыку» посвящена оперному режиссеру Наталье Сац и ее главному детищу — профессиональному театру оперы, балета и симфонической музыки, который празднует 55 лет со дня основания. Всероссийское театральное мероприятие продлится до 16 ноября. Церемония закрытия форума состоится в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где будет вручена премия «Легенда».

Как сообщает «Вечерняя Москва», в программе «Видеть музыку» каждый гость фестиваля найдет постановку, которая придется ему по вкусу. Маленькие зрители смогут посетить балеты «Маша & Медведи», спектакль «Маугли» и оперу-сказку «Красная Шапочка». Искушенных гостей фестиваля ждут пластический спектакль «Бумажные человечки», лайт-опера «Мертвые души», рок-мюзикл «Фома», а также музыкальная постановка по повести «А зори здесь тихие». Всю программу можно найти на официальном сайте фестиваля «Видеть музыку».

Москвичи в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить мероприятия музыкальных театров бесплатно, воспользовавшись «Пушкинской картой». Программа по поддержке молодежи стартовала по всей стране 1 сентября. Как сообщили в Минкультуры России, за три дня карту оформили миллион молодых людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»
музыка москва театр фестиваль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru