Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»

Москва, 14 сентября. Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» стартовал в Москве. Масштабное мероприятие, программа которого насчитывает более 40 спектаклей, продлится до 16 ноября.

В рамках фестиваля жители и гости столицы увидят балеты, музыкальные трагедии, оперы и оперетты, а также детские постановки и мюзиклы. На мероприятии выступят учащиеся московского РАТА-ГИТИСа, петербургского хорового училища имени М. Глинки и Новосибирского и Саратовского театральных институтов.

В этом году часть программы фестиваля «Видеть музыку» посвящена оперному режиссеру Наталье Сац и ее главному детищу — профессиональному театру оперы, балета и симфонической музыки, который празднует 55 лет со дня основания. Всероссийское театральное мероприятие продлится до 16 ноября. Церемония закрытия форума состоится в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где будет вручена премия «Легенда».

Как сообщает «Вечерняя Москва», в программе «Видеть музыку» каждый гость фестиваля найдет постановку, которая придется ему по вкусу. Маленькие зрители смогут посетить балеты «Маша & Медведи», спектакль «Маугли» и оперу-сказку «Красная Шапочка». Искушенных гостей фестиваля ждут пластический спектакль «Бумажные человечки», лайт-опера «Мертвые души», рок-мюзикл «Фома», а также музыкальная постановка по повести «А зори здесь тихие». Всю программу можно найти на официальном сайте фестиваля «Видеть музыку».

Москвичи в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить мероприятия музыкальных театров бесплатно, воспользовавшись «Пушкинской картой». Программа по поддержке молодежи стартовала по всей стране 1 сентября. Как сообщили в Минкультуры России, за три дня карту оформили миллион молодых людей.