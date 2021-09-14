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Легендарный советский метатель молота Юрий Седых скончался в 66 лет

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 13:57
Общество
Легендарный советский метатель молота Юрий Седых скончался в 66 лет
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Советский легкоатлет Юрий Седых, специализировавшийся в метании молота, умер на 67-м году жизни.

Печальное известие сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсмен является обладателем золотых медалей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве.

Кроме того, он завоевал бронзовую награду на Играх-1988 в Сеуле. Седых является чемпионом мира и три раза побеждал на первенствах Европы, на одном из которых побил мировой рекорд: спортсмен метнул молот на 86,74 м. Перебить это достижение не могут до сих пор.

Сегодня стало известно о смерти еще одного выдающегося человека. Герой России Виктор Казанцев ушел из жизни в возрасте 75 лет. Генерал был экс-командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.

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атлетика спортсмен умер
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