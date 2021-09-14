Премьерный показ сериала «#Яжотец» пройдет в Москве

Москва, 14 сентября. Жителей российской столицы пригласили в кинотеатр «Космос» сети «Москино» на специальный показ сериала «#Яжотец», который состоится 19 сентября.

Сериал представят режиссеры Рустам Мосафир, Константин Смирнов и Константин Колесов. «#Яжотец» — это история про обычного родителя Михаила Гречихина, который после развода с женой пытается наладить общение с сыном. Он становится воскресным папой и учит мальчика, как быть «настоящим мужиком».

Вместе с отцом школьник готовит, собирает мебель, водит автомобиль, рыбачит, строит отношения с одноклассницей. Главные роли в сериале сыграли Гоша Куценко («Любовь-морковь», «Антикиллер») и Алексей Родионов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что режиссер Жора Крыжовников готовится к съемкам сериала по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание». Однако события в телешоу будут разворачиваться в девяностые годы.