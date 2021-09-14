В Москве женщина с ребенком пострадали при наезде иномарки

Москва, 14 сентября. На востоке Москвы водитель иномарки Daewoo совершил наезд на переходившую дорогу женщину с ребенком. В результате аварии пострадал один человек.

Согласно предварительным данным, авария произошла на улице Молдагуловой. Женщина с 13-летним сыном переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в них врезался водитель на Daewoo.

В результате аварии пострадал 13-летний подросток. Мальчика незамедлительно доставили в медицинское учреждение. При первичном осмотре врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Мама пострадавшего ребенка от госпитализации отказалась.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и правоохранители. По факту аварии будет проведена проверка, в ходе которой полицейские намерены выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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